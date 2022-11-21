«Сегодня не деньги главное». Лукашенко рассказал об основной теме в переговорах с Путиным

На переговорах президентов Беларуси и России обсуждается в основном тематика импортозамещающих проектов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым,

По его словам, две страны способны на многое, если они объединят усилия. «В принципе, мы многое можем. Может быть, не так быстро (хотя время от нас требует увеличения скорости). Сошлюсь на переговоры с Президентом России. Главное, о чем мы говорим, что мы все можем, но нам надо немножко времени. Даже сегодня не деньги главное. Сегодня у России валюты — девать некуда. Импорт сократился. А вот времени у нас совершенно мало», — сказал глава государства.

Для реализации двумя странами выделены совместные проекты по импортозамещению, которых будет более десятка на территории Беларуси и очень много в России.

Россия финансирует, кредитует эти проекты. Таким образом, стороны рассчитывают довольно быстрыми темпами продвинуться по ряду направлений, в том числе в сфере автомобилестроения, производства оборудования и техники.

«Смылись из России эти импортные компании, поэтому сегодня нам приходится весь комплекс, который есть в Беларуси, — автомобилестроительный, станкостроительный — задействовать на то, чтобы решить те острые проблемы, которые стоят перед Беларусью и Россией. Мы их решим. Этот год показал, что мы вполне способны решить проблемы, которые нам надо срочно решить», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В этой связи Президент обратил внимание на важность визита главы Удмуртии для дальнейшего развития белорусско-российских отношений. «Вы все-таки сердце России, — сказал он. — Люди, которые у вас живут, могут поспособствовать решению тех проблем, которые остро стоят перед нами».

«Нам надо смотреть на наших людей, на нашу экономику. Экономика — основа всего. Будет экономика — нам не страшны никакие войны, — заявил белорусский лидер. — Будьте уверены, что мы тут надежные люди и никогда своих братьев не предавали, этим путем не ходили и ходить не собираемся. Будем вместе — быстрее решим наши проблемы».

Глава государства отметил, что перед встречей внимательно изучил историю взаимоотношений Беларуси и Удмуртии и с сожалением констатировал, что радоваться пока особо нечему. Хотя за последние годы и был небольшой прирост. «Потенциал хороший и в Удмуртии, и в Беларуси. Поэтому есть над чем работать. Экономика и торгово-экономические отношения — это основа, прежде всего. Поэтому будем строить свои планы таким образом, чтобы здесь добавлять», — заявил Президент. Все остальные направления, убежден он, подтянутся следом. «Наши отношения — дай бог, чтобы они были у других государств на таком уровне, как у нас с Россией, и в частности с конкретным российским регионом», — добавил белорусский лидер.

По его словам, Беларусь очень заинтересована в сотрудничестве с предприятиями Удмуртии. «Надеюсь, что те направления, которые нам нужно развивать, мы в процессе вашего визита найдем. Хотя, уверен, что уже такие планы выстроены. Вы знаете наши возможности в высоких технологиях, автомобилестроении, даже в оборонной промышленности, что очень важно на сегодняшний день», — сказал Александр Лукашенко.

Среди потенциально интересных для российского региона сфер Президент назвал, например, поставки экологичных видов общественного транспорта: «В этом направлении мы можем серьезно поработать». Всегда пользуются спросом и лифты белорусского производства. «Мы готовы в этом направлении работать. Должен вам сказать, что в этом году, когда наши так называемые партнеры ушли от нас, мы переориентировали свои возможности на рынок Российской Федерации, в том числе и по лифтам. Хотя это предприятие было сильно перегружено. Но Россия для нас в этом отношении является приоритетом. Президент Путин меня как раз просил об этом — чтобы мы обратили внимание на замещение импортных лифтов в России белорусскими. Я обещал, и мы свое это обещание выполняем», — подчеркнул Президент.

Что касается агропромышленного сектора, то он в Удмуртии и так развит на достаточно высоком уровне, считает глава государства. «В агропромышленном комплексе нам ничего выдумывать не надо. Если вам что-то понравится — пожалуйста. Нет — значит, мы будем у вас учиться», — отметил Александр Лукашенко.

Он высказался за развитие гуманитарного сотрудничества, в том числе в сфере науки, культуры, здравоохранения: «Мы тут далеко не ушли друг от друга, но не было бы счастья, так несчастье помогло. Мы теперь поняли, что нам надо делать, в каком направлении двигаться, а самое главное — не забывать то, что было накоплено до нас, стоять все-таки на плечах тех гигантов, которые создали когда-то нашу общую страну. Мы многое заимствовали оттуда (со времен Советского Союза. — Прим. БЕЛТА)». Еще в советские времена экономика Беларуси была ориентирована на производство, этот потенциал сохранился по настоящее время, и страна поставляет на экспорт значительную часть своей продукции. На основе предприятий того времени модернизированы производства, построены новые, самые современные. Например, получили развитие биотехнологии, атомная энергетика, сфера IT, космические технологии. «Они поднимают нацию на совершенно иной уровень развития», — констатировал Президент.

Товарооборот Беларуси и Удмуртии по итогам 2021 года сложился на уровне $102,4 млн, а в 2020-м он превысил $185 млн. За первые девять месяцев этого года объем взаимной торговли составил почти $70 млн, или 94% к уровню за аналогичный период прошлого года. Причем экспорт белорусских товаров приблизился к $30 млн. В основе экспорта остаются поставки грузовых автомобилей, которые за период с января по сентябрь этого года увеличились почти на $5 млн. В Удмуртии Беларусь закупает стальные прутки, жидкостные насосы, легковые автомобили.

belta.by

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