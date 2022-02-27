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Сегодня основной день голосования на референдуме по Конституции Беларуси

27.02.2022
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Сегодня основной день голосования на референдуме по Конституции Беларуси

✅Образовано 5510 участков для голосования.

✅Участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

✅Избирателю нужно иметь при себе паспорт. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

✅Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав.

✅Проголосовать можно по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету.

🇧🇾На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?

✅Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов, соответственно “за” и “против”.

✅Право участвовать в нем имеют граждане, достигшие 18 лет. Каждый участник референдума голосует лично.

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