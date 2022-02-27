Сегодня основной день голосования на референдуме по Конституции Беларуси
Сегодня основной день голосования на референдуме по Конституции Беларуси
✅Образовано 5510 участков для голосования.
✅Участки будут открыты с 8.00 до 20.00.
✅Избирателю нужно иметь при себе паспорт. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.
✅Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав.
✅Проголосовать можно по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету.
🇧🇾На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?
✅Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов, соответственно “за” и “против”.
✅Право участвовать в нем имеют граждане, достигшие 18 лет. Каждый участник референдума голосует лично.