Сегодня в 11.00 состоится большой разговор с Президентом

На участие в мероприятии поступило около тысячи заявок от журналистов, медийщиков и частных лиц. Из них организаторы отобрали около трехсот. Топовые темы вопросов, которые поступили ещё до мероприятия на почту пресс-службы Президента, такие: изменения в Конституцию страны, вакцинация от коронавируса, вопросы личного характера.

🎥 Встреча будет транслироваться в прямом эфире на главных телеканалах страны и YouTube-каналах ОНТ, АТН, Белта.