Общество

Сегодня в 11.00 состоится большой разговор с Президентом

На участие в мероприятии поступило около тысячи заявок от журналистов, медийщиков и частных лиц. Из них организаторы отобрали около трехсот. Топовые темы вопросов, которые поступили ещё до мероприятия на почту пресс-службы Президента, такие: изменения в Конституцию страны, вакцинация от коронавируса, вопросы личного характера.

🎥 Встреча будет транслироваться в прямом эфире на главных телеканалах страны и YouTube-каналах ОНТ, АТН, Белта.

Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Председатель ФПБ Михаил Орда поделился подробностями разговора с Президентом

Председатель ФПБ Михаил Орда поделился подробностями разговора с Президентом

Photo of Спонсорский автомобиль передали Чучевичской участковой больнице

Спонсорский автомобиль передали Чучевичской участковой больнице

Photo of Санитарная служба обновила список мест, где ограничено или запрещено купание. Есть Микашевичи

Санитарная служба обновила список мест, где ограничено или запрещено купание. Есть Микашевичи

Photo of О профилактике нарушений законодательства в период проведения уборочной компании 2021 года

О профилактике нарушений законодательства в период проведения уборочной компании 2021 года

Photo of Александр Лукашенко собрал актив местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки

Александр Лукашенко собрал актив местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки

Photo of Утверждена Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы

Утверждена Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть