Сегодня в Беларуси впервые отмечается День отца!

Уважаемые мужчины, главы семейств! Примите искренние ПОЗДРАВЛЕНИЯ с Днем отца!

Этот праздник учрежден в нашей стране как дань уважения социальной ответственности мужчин, признание их важнейшей роли в жизнеобеспечении семьи, в воспитании детей и становлении подрастающего поколения.

Сегодня укрепление роли отцовства является одной из важнейших задач государственной семейной политики. Значение отца в жизни каждого человека невозможно переоценить. Он является для детей примером силы, чести, целеустремленности, защитником мира и покоя в семье. Особенно важна роль отца в формировании и развитии личности сыновей, воспитания в них чувства ответственности, уважения к женщине, любви к своей Родине.

В отцовстве заключается не меньшее счастье, чем в материнстве. Отец – это друг, помощник и наставник.

Мы от всего сердца поздравляем всех отцов Лунинецкого района и желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и благополучия! Пусть радость отцовства делает вас крепче, сильнее и счастливее!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов

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