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Сегодня в Лунинецком районе синоптики обещают до +31 градуса! На неделе похолодает!
Погода в Лунинецком районе по информации pogoda.by
|Время (UTC)
|Температура °C и Погодные
явления
|Ветер (порывы), м/с
|Давление на уровне моря, гПа
|Влажность, %
|Осадки, мм
|Опасные явления
|20 июня 2022 (пн)
утро
+20..+27
|Ясно
5 (9)
Ю-З
1 009
падает
24 — 47
0
день
+29..+31
|Ясно
4 — 5 (6)
Ю-З
1 006
падает
39 — 52
0
вечер
+23..+30
|Облачно
4 (12)
Ю
1 003
падает
30 — 47
0
|21 июня 2022 (вт)
ночь
+19..+22
|Облачно
1 — 6 (14)
Ю
1 001
падает
58 — 99
0
утро
+16..+19
|Малооблачно
7 — 10 (13)
З
1 000
растёт
10 — 99
0
день
+14..+19
|Временами осадки
8 — 11 (15)
З
1 001
растёт
28 — 96
0.9
вечер
+11..+13
|Продолжительные осадки
9 — 10 (18)
З
999
падает
99 — 100
2.5
|22 июня 2022 (ср)
ночь
+11..+12
|Временами осадки
4 — 8 (13)
С-З
999
растёт
94 — 99
0.9
утро
+12..+15
|Продолжительные осадки
3 — 9 (12)
С-З
1 002
растёт
85 — 100
3.8
день
+15..+16
|Кратковременные осадки
8 — 9 (12)
С
1 005
растёт
84 — 91
0.5
вечер
+16
|Кратковременные осадки
6 (11)
С-З
1 008
растёт
92
0.1
|23 июня 2022 (чт)
ночь
+12
|Малооблачно
4 (11)
С-З
1 008
не измен.
75
0
утро
+17
|Малооблачно
6 (11)
С
1 009
растёт
95
0
день
+22
|Кратковременные осадки
6 (8)
С-В
1 011
растёт
95
0.1
вечер
+18
|Кратковременные осадки
3 (8)
С
1 013
растёт
90
0.1
|24 июня 2022 (пт)
ночь
+13
|Малооблачно
4 (11)
С-З
1 015
растёт
15
0
утро
+20
|Переменная облачность
6 (9)
С
1 016
растёт
5
0
день
+25
|Переменная облачность
6 (8)
С
1 015
падает
4
0
вечер
+18
|Ясно
3 (5)
С
1 015
не измен.
13
0
|25 июня 2022 (сб)
ночь
+13
|Ясно
3 (6)
С
1 015
не измен.
10
0
утро
+19
|Ясно
5 (7)
С-В
1 014
падает
22
0
день
+22
|Кратковременные осадки
3 (6)
С-В
1 013
падает
66
0.1