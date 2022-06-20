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Сегодня в Лунинецком районе синоптики обещают до +31 градуса! На неделе похолодает!

20.06.2022
79

Погода в Лунинецком районе по информации pogoda.by

Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
20 июня 2022 (пн)
утро
+20..+27
weather iconЯсно
5 (9)
Ю-З
1 009
падает
24 — 47
0
 
день
+29..+31
weather iconЯсно
4 — 5 (6)
Ю-З
1 006
падает
39 — 52
0
 
вечер
+23..+30
weather iconОблачно
4 (12)
Ю
1 003
падает
30 — 47
0
 
21 июня 2022 (вт)
ночь
+19..+22
weather iconОблачно
1 — 6 (14)
Ю
1 001
падает
58 — 99
0
 
утро
+16..+19
weather iconМалооблачно
7 — 10 (13)
З
1 000
растёт
10 — 99
0
 
день
+14..+19
weather iconВременами осадки
8 — 11 (15)
З
1 001
растёт
28 — 96
0.9
 
вечер
+11..+13
weather iconПродолжительные осадки
9 — 10 (18)
З
999
падает
99 — 100
2.5
 
22 июня 2022 (ср)
ночь
+11..+12
weather iconВременами осадки
4 — 8 (13)
С-З
999
растёт
94 — 99
0.9
 
утро
+12..+15
weather iconПродолжительные осадки
3 — 9 (12)
С-З
1 002
растёт
85 — 100
3.8
 
день
+15..+16
weather iconКратковременные осадки
8 — 9 (12)
С
1 005
растёт
84 — 91
0.5
 
вечер
+16
weather iconКратковременные осадки
6 (11)
С-З
1 008
растёт
92
0.1
 
23 июня 2022 (чт)
ночь
+12
weather iconМалооблачно
4 (11)
С-З
1 008
не измен.
75
0
 
утро
+17
weather iconМалооблачно
6 (11)
С
1 009
растёт
95
0
 
день
+22
weather iconКратковременные осадки
6 (8)
С-В
1 011
растёт
95
0.1
 
вечер
+18
weather iconКратковременные осадки
3 (8)
С
1 013
растёт
90
0.1
 
24 июня 2022 (пт)
ночь
+13
weather iconМалооблачно
4 (11)
С-З
1 015
растёт
15
0
 
утро
+20
weather iconПеременная облачность
6 (9)
С
1 016
растёт
5
0
 
день
+25
weather iconПеременная облачность
6 (8)
С
1 015
падает
4
0
 
вечер
+18
weather iconЯсно
3 (5)
С
1 015
не измен.
13
0
 
25 июня 2022 (сб)
ночь
+13
weather iconЯсно
3 (6)
С
1 015
не измен.
10
0
 
утро
+19
weather iconЯсно
5 (7)
С-В
1 014
падает
22
0
 
день
+22
weather iconКратковременные осадки
3 (6)
С-В
1 013
падает
66
0.1

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