Сегодня завершается общественное обсуждение законопроектов о ВНС и об изменении Избирательного кодекса

Сегодня завершается общественное обсуждение проектов закона «О Всебелорусском народном собрании» и «Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь»,

Законопроекты вынесены на общественное обсуждение с 24 октября и размещены в специальных темах на Правовом форуме Беларуси. Свои замечания и предложения по двум законопроектам можно высказать еще сегодня.

«Все предложения в обобщенном виде уже завтра, 3 ноября, будут переданы организаторам публичного обсуждения — Палату представителей и Национальный центр законодательства и правовых исследований — для экспертной отработки, — отметил директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский. — Мы видим высокую активность проводимой работы по обсуждению этих законопроектов на диалоговых площадках. Точно так же на Правовой форум продолжают поступать предложения граждан. И пусть их относительно немного — на вчерашний день их более 150, но это предложения по конкретным нормам, редакциям. Можно сказать, что это юридическая работа наших граждан и это достаточно высокая активность для такой работы».

belta.by

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