Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. В Брестской области выявлено 49 преступлений

На Брестчине остается крайне актуальной угроза сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Только с начала этого года сотрудниками областной милиции выявлено 49 преступных деяний, из них тяжких и особо тяжких 13, сообщает УВД Брестского облисполкома

Установлено 53 потерпевших лица, а также 42 лица, совершивших преступления в указанной сфере.

К сожалению, преступления в сфере половой неприкосновенности нередко замалчиваются как детьми, так и взрослыми родственниками. Кроме того, такие злодеяния активно перемещаются в виртуальное пространство, где контроль над детьми ослаблен. Ввиду этого для предупреждения выявления подобных фактов нужны активные усилия не только правоохранителей, но и других субъектов профилактики, а также самих граждан.

С целью противостояния педофилии и детской порнографии с 26 апреля по 31 мая на Брестчине милиция проводит комплекс дополнительных мер, особое внимание будет уделено профилактической работе среди детей и их родителей, педагогов и медиков, а также лиц, склонных к совершению указанных преступлений.

УВД Брестского облисполкома напоминает: остановить педофила можно лишь сообщив о нем в милицию. Сотрудники не только примут необходимые меры для привлечения преступника к ответственности, но и инициируют дальнейшую помощь потерпевшему и его близким.

Видеокомментарий заместителя начальника УНиПТЛ УВД Брестчины Владимира Жигара

Подписывайтесь на наш канал в Telegram