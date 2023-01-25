ОбществоПроисшествия

Сельчанин вынес стройматериалов почти на 1500 рублей (Лунинецкий район)

25.01.2023
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Оперативники ОБЭП Лунинецкого РОВД провели санкционированный прокурором осмотр домовладения 60-летнего работника одного из предприятий.

В гараже правоохранители обнаружили похищенные с предприятия строительные материалы: 80 килограммов эмали, 60 килограммов грунтовки, 120 килограммов краски. Общий ущерб составил 1429 рублей. Похищенное изъято.

Установлено, что мужчина, работая мастером на строительном объекте, присваивал оставшиеся стройматериалы и частями выносил. Сельчанин пояснил, что хищения совершал в личных целях, расходные материалы ему были необходимы ввиду того, что дома он делает ремонт. Следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за присвоение либо растрату имущества лицом, которому оно вверено. Источник информации: УВД.

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LNC

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