Сельское хозяйство, молодёжь и дела банковские обсудили в Лунинце
Сегодня. 11 мая, состоялось заседание Лунинецкого районного исполнительного комитета.
В заседании приняли участие: председатель Правления Национального банка Республики Беларусь Павел Каллаур, первый заместитель Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Александр Валиев и начальник таможенного поста г. Пинск Владимир Мицкевич.
Рассмотрены вопросы:
О ходе заготовки кормов и готовности сельскохозяйственных организаций к уборке урожая зерновых и зернобобовых культур 2023 года.
Об эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в Лунинецком районе.
Кроме этого Павел Каллаур затронул проблему мошенничества посредством интернета и обратил внимание на вопросы трансграничных расчётов в долларах и евро.
Подробности в ближайших номерах газеты «Лунінецкія навіны»
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