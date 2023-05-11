Сельское хозяйство, молодёжь и дела банковские обсудили в Лунинце

Сегодня. 11 мая, состоялось заседание Лунинецкого районного исполнительного комитета.

В заседании приняли участие: председатель Правления Национального банка Республики Беларусь Павел Каллаур, первый заместитель Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Александр Валиев и начальник таможенного поста г. Пинск Владимир Мицкевич.

Рассмотрены вопросы:

О ходе заготовки кормов и готовности сельскохозяйственных организаций к уборке урожая зерновых и зернобобовых культур 2023 года.

Об эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в Лунинецком районе.

Кроме этого Павел Каллаур затронул проблему мошенничества посредством интернета и обратил внимание на вопросы трансграничных расчётов в долларах и евро.

Подробности в ближайших номерах газеты «Лунінецкія навіны»

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