Сельское хозяйство: заготовка кормов в Беларуси, области и Лунинецком районе

В Брестской области выполнили план по первому укосу трав, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 20 июня, в Витебской области первый укос проведен на 42,2% запланированных площадей, Гомельской — 87,5%, Гродненской — 78%, Минской — 87%, Могилевской — 74,6%. В Брестской области план по первому укосу трав выполнен.

Травы убраны с 903,4 тыс. га, что составляет 85,8% к скошенному. Заготовлено 112,1 тыс. т сена (11,7% к плану), 5 млн 374 тыс. т сенажа (40%) и 230,3 тыс. т силоса (1,21%).

Всего в этом году планируется получить 9,6 млн т кормовых единиц травяных кормов. К этому времени заготовлено 16,9% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,8 млн т, сенажа — 13,2 млн т (в том числе в полимерную упаковку — 1 млн т), сена — 955,2 тыс. т.

Что касается Лунинецкого района, то в сельхозорганизациях на 20 июня план по первому укосу перевыполнен на 3,9%. Травы убраны на 89,5% площадей от скошенного. В целом, по району уже заготовлено 6,65 центнеров кормовых единиц на одну условную голову КРС, при среднеобластном показателе в 6, 47 ц.к.е.