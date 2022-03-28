ОбществоПолитика

Семейное дело: как украинские миллионы уходили прямиком в карман Байденов (видео)

28.03.2022
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Большой скандал в США. Сын Джо Байдена несколько лет сидел на украинской трубе и выкачивал деньги, а платить налоги в казну Америки не хотел. И, похоже, дедушку Джо снимают с большого забега, но не из-за скользкой истории с его сыном, а из-за тактики по Украине.

Трамп потребовал ответить, чем занимался сын Байдена Хантер на Украине в энергетическом гиганте Бурисма и за что отстегивал отцу по 10% от контрактов. Что же творилось на Украине и как ее миллионы уходили прямо в карман Байдена и его отпрыска?

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