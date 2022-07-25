Общество

Семьи с ребенком-инвалидом могут рассчитывать на отдельное пособие: примеры, сроки и условия

25.07.2022
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Семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, могут рассчитывать на отдельный вид пособия — пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. При каких условиях и в какие сроки родители могут реализовать свое право на такое пособие, на конкретных примерах рассказал БЕЛТА заместитель начальника Минского городского управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Иван Лавринович.

— Кто имеет право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей?

— Право на это пособие и категории семей, которым оно может назначаться, установлены ст.15 закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей». Это семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом иммунодефицита человека; отец (отчим) или усыновитель (удочеритель) проходят срочную военную службу, альтернативную службу; семьи, в которых оба родителя в полной семье либо родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) являются инвалидами I или II группы, а также если один из родителей в полной семье является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством.

Отдельно хотелось бы остановиться на семьях, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

— Есть ли какие-нибудь условия для назначения пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей или достаточно того, что ребенок признан инвалидом?

— Да, определенные условия семьей должны быть соблюдены. Первое — это обязательное воспитание ребенка-инвалида в семье. Если ребенок воспитывается в доме ребенка, обучается в учреждении образования с круглосуточным режимом пребывания, то пособие будет назначено только при условии, если он выбывает в семью на срок свыше одного месяца.

Второе — обязательная занятость отца (отчима) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя, опекуна, приносящая доход, с которого уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет фонда соцзащиты населения на дату обращения, а также не менее шести месяцев в общей сложности в календарном году, предшествующем году обращения за пособием.

Пособие также назначат, если отец (отчим) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель, опекун обучается в дневной форме получения образования, проходит подготовку в клинической ординатуре в очной форме, зарегистрирован в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработного с выплатой пособия по безработице, либо ухаживает за ребенком в возрасте до 3 лет, является получателем пенсии, пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы и т.д.

— Поясните на примере. В семье воспитываются двое детей старше 3 лет, одному из них установлена инвалидность. Отец детей уволился с предыдущего места работы в апреле 2021 года. Новую работу нашел только в декабре 2021 году. Будет ли право на пособие в 2022 году?

— Нет, права на пособие на 2022 год не будет, поскольку не соблюдено условие занятости отца в течение шести месяцев в предшествующем году.

— Какой размер пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей?

— На ребенка-инвалида ежемесячно 70% бюджета прожиточного минимума (БПМ), на других детей — по 50% БПМ на каждого ребенка. Если инвалидом признан ребенок в возрасте до 3 лет, на него выплачивается пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в размере 45% среднемесячной заработной платы.

Для наглядности поясню на ситуациях. Первый пример: в семье воспитываются двое детей — ребенок-инвалид в возрасте до 3 лет и ребенок старше 3 лет. В этом случае назначается одно пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей — на ребенка в возрасте старше 3 лет в размере 50% БПМ, на ребенка-инвалида выплачивается повышенный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Ситуация вторая. В семье двое детей, один из них ребенок-инвалид. Оба ребенка старше 3 лет. В этом случае назначается пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей на каждого ребенка: на ребенка-инвалида в размере 70% БПМ и на ребенка, не имеющего инвалидности, в размере 50% БПМ.

Ситуация третья. В семье двое детей: ребенок инвалид старше 3 лет и ребенок в возрасте до 3 лет. В такой ситуации назначается пособие на ребенка-инвалида старше 3 лет в размере 70% БПМ и пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в размере 40% среднемесячной заработной платы.

— На какой период назначается пособие? Если инвалидность установлена на пять лет, то и пособие назначается на пять лет?

— Нет, пособие назначается ежегодно, на календарный год. Оно будет выплачиваться только по 31 декабря. С наступлением следующего года за его назначением обязательно нужно будет обратиться с заявлением и документами.

— Куда обращаться за назначением пособия?

— Назначается оно по месту работы (службы), учебы матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя, опекуна, а если мать в полной семье не работает — по месту работы (службы), учебы отца (отчима).

Некоторые категории граждан получают это пособие в органах по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации. Это лица, работающие в коммерческих организациях с численностью до 15 человек включительно, лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы в бюджет фонда соцзащиты населения, лица, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, работающие в религиозных организациях, священнослужители.

— Существуют ли сроки обращения за назначением пособия? Или, если ребенок признан инвалидом, то можно обратиться и через год и получить пособие со дня установления инвалидности?

— Да, сроки обращения есть. Это 6 месяцев со дня возникновения права на пособие. Днем возникновения права на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей является день, следующий за днем достижения ребенком возраста 3 лет; 1 января года обращения за пособием; день признания ребенка инвалидом; день, следующий за днем прекращения выплаты пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет.

Приведу пример. Если пособие выплачивалось по 31 декабря 2021 года, то 1 января 2022 года — день возникновения права на пособие на 2022 год. Если гражданин обратится за его назначением 1 июля и позднее, то пособие будет назначено не с 1 января, а со дня обращения.

— Если рассмотреть такую ситуацию: в полной семье двое детей, старшему ребенку 10 лет, младшему 2 года и ему 28 июня 2022 года установлена инвалидность, мать детей работает. На какие пособия может рассчитывать семья по ее месту работы?

— Законодательством установлено еще одно пособие для семей, в которых одновременно воспитываются дети в возрасте до 3 лет и от 3 до 18 лет. Это пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет. Оно назначается в размере 50% БМП на семью со дня рождения младшего ребенка. Вероятно, это пособие до установления ребенку инвалидности семья уже получала.

После представления по месту работы матери удостоверения ребенка-инвалида размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет на него будет увеличен. То есть с июля 2022 года пособие будет выплачиваться в размере 45% среднемесячной заработной платы. Следует отметить, что для этого удостоверение следует представить по месту работы не позднее 6 месяцев со дня признания ребенка инвалидом. В случае представления удостоверения по истечении этого срока размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет пересматривается со дня обращения.

Также со дня признания ребенка инвалидом семья приобретает право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей и семье придется выбрать, какое пособие на детей старше 3 лет она хочет получать. Отмечу, что в описываемой ситуации разницы в сумме пособий пока нет. Старший ребенок здоров и на него уже назначено пособие в размере 50% БМП. Таким же будет и размер пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей.

Как только ребенку-инвалиду исполнится три года, нужно будет сразу же обратиться в комиссию по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности за назначением пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. И тогда уже такое пособие будет выплачиваться на обоих детей: на ребенка-инвалида в размере 70% БПМ и на ребенка, не имеющего инвалидности, в размере 50% БПМ в месяц.

— В семье воспитывается ребенок-инвалид 11 лет. Имеют ли мать или отец ребенка право на один дополнительный свободный день в месяц за счет средств ФСЗН?

— Да, имеют. Один свободный от работы день в месяц с сохранением среднего дневного заработка предоставляется за счет средств государственно социального страхования семье, воспитывающей ребенка-инвалида. Мать ребенка может обратиться за его предоставлением по месту работы, представить необходимые документы и согласовать с работодателем, какой это будет день. Такой свободный день может быть предоставлен и отцу ребенка. Например, в полной семье право на один свободный от работы день в месяц может быть использован родителями по очереди. В один месяц такой день будет предоставляться матери, в другой — отцу ребенка.

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