Общество

Семинар об изменениях законодательства о пожарной безопасности

21.07.2022
28

В связи со вступлением в силу постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям от 21 декабря 2021 г. № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» 2 августа 2022 г. в конференц-зале Международного молодежного волонтерского центра юных спасателей-пожарных (г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 54) состоится семинар по доведению до руководителей и должностных лиц субъектов хозяйствования информации об изменениях законодательства о пожарной безопасности.

При наличии проблемных вопросов в исполнении требований данного постановления предлагаем руководителям и должностным лицам субъектов хозяйствования принять участие в их обсуждении на встрече.

Для этого необходимо обратиться в Брестское областное управление МЧС (224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 54) или в Лунинецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям (г.Лунинец, ул.Красная, 164) до 25.07.2022 г.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Лунинецком районе перевернулся автомобиль. Это вторая авария с начала недели

В Лунинецком районе перевернулся автомобиль. Это вторая авария с начала недели

21.07.2022
Photo of Интервью Лукашенко информагентству Франс Пресс, стали известны подробности

Интервью Лукашенко информагентству Франс Пресс, стали известны подробности

21.07.2022
Photo of В «Вульковском рассвете» знают как поддержать работников (Лунинецкий район)

В «Вульковском рассвете» знают как поддержать работников (Лунинецкий район)

21.07.2022
Photo of ГАИ: особое внимание — велосипедистам и пешеходам (Лунинецкий район)

ГАИ: особое внимание — велосипедистам и пешеходам (Лунинецкий район)

21.07.2022
Photo of Лунинецкий район: синоптики обещают до +29 градусов и кратковременные дожди

Лунинецкий район: синоптики обещают до +29 градусов и кратковременные дожди

21.07.2022
Photo of Жніво — на старце і клопат аб пасяўной у Лунінецкім раёне

Жніво — на старце і клопат аб пасяўной у Лунінецкім раёне

21.07.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть