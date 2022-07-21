Семинар об изменениях законодательства о пожарной безопасности

В связи со вступлением в силу постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям от 21 декабря 2021 г. № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» 2 августа 2022 г. в конференц-зале Международного молодежного волонтерского центра юных спасателей-пожарных (г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 54) состоится семинар по доведению до руководителей и должностных лиц субъектов хозяйствования информации об изменениях законодательства о пожарной безопасности.

При наличии проблемных вопросов в исполнении требований данного постановления предлагаем руководителям и должностным лицам субъектов хозяйствования принять участие в их обсуждении на встрече.

Для этого необходимо обратиться в Брестское областное управление МЧС (224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 54) или в Лунинецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям (г.Лунинец, ул.Красная, 164) до 25.07.2022 г.