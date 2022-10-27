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Семинар учителей Лунинецкого района и поварята из Вульки 2

27.10.2022
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На базе средней школы аг. Вулька-2 состоялся семинар-практикум для учителей трудового обучения (обслуживающий труд) учреждений образования Лунинецкого района

Тема — «Использование современных образовательных технологий и методик, основанных на диалоге и сотрудничестве, как средство развития личностных и метапредметных компетенций учащихся на учебных занятиях (интерактивные технологии, игровая технология, технология организации групповой работы, проектная деятельность и др.)».

Участников семинара поприветствовал руководитель учреждения образования Александр Михайлович Шмат провёл экскурсию по учреждению.

Затем присутствующие обсудили актуальные вопросы и посетили урок в 5 классе «Белорусская кухня», который провела Галина Кисель, учитель трудового обучения первой квалификационной категории.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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