Семинары по налогообложению для ИП и организаций пройдут в Лунинце. Уточняем когда и где?

07 февраля 2023 в 09.00 в зале кинотеатра «Октябрь» по адресу: г. Лунинец, ул. Советская, 27 состоится семинар-совещание для организаций Лунинецкого района на тему: «Налогообложение организаций в 2023 году».

07 февраля 2023 в 09.00 в актовом зале Лунинецкого государственного политехнического колледжа по адресу: г. Лунинец, ул. Чехова, 10А состоится семинар-совещание для индивидуальных предпринимателей Лунинецкого района на тему: «Налогообложение индивидуальных предпринимателей в 2023 году».