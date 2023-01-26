Общество

Семинары по налогообложению для ИП и организаций пройдут в Лунинце. Уточняем когда и где?

26.01.2023
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07 февраля 2023 в 09.00 в зале кинотеатра «Октябрь» по адресу: г. Лунинец, ул. Советская, 27 состоится семинар-совещание для организаций Лунинецкого района на тему: «Налогообложение организаций в 2023 году».

07 февраля 2023 в 09.00 в актовом зале Лунинецкого государственного политехнического колледжа по адресу: г. Лунинец, ул. Чехова, 10А состоится семинар-совещание для индивидуальных предпринимателей Лунинецкого района на тему: «Налогообложение индивидуальных предпринимателей в 2023 году».

 

 

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