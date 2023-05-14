Семья из Лунинецкого района – лучшая в Вооруженных Силах Беларуси

В Центральном Доме офицеров прошел заключительный этап ежегодного конкурса молодых семей «Семья – кристалл общества».

Как рассказала офицер по культурно-досуговой работе – начальник клуба лейтенант Надежда Костеж, Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны представляла семья военнослужащего 56 зенитного ракетного полка старшего лейтенанта Игоря Ильина.

Успешно пройдя два этапа семья Ильиных с уверенностью одержала победу в конкурсе! Игорю и Марии присвоено почетное звание “Молодая семья года”.

Стоит отметить, что конкурс проводится Вооружёнными Силами Республики Беларусь совместно с общественным объединением “Белорусский республиканский союз молодежи”.

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