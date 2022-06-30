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Сенаторы одобрили законопроект по вопросам земельных отношений

30.06.2022
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Сенаторы на заседании восьмой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва одобрили законопроект «Об изменении кодексов» (по вопросам земельных отношений и самовольного строительства), передает корреспондент БЕЛТА.

«Президент неоднократно обращал внимание на то, что рациональное использование земельных ресурсов — фундамент стабильности любого государства. Для каждого жителя нашей страны решение земельных вопросов важно, — рассказал председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый. — Проект закона подготовлен для обеспечения благоприятных условий землепользования в регионах, расширения прав местных органов власти и землепользователей по распоряжению и пользованию земельными участками, развития гражданского оборота земельных участков и вовлечения в него неиспользуемых земель, упрощения порядка изъятия и предоставления земельных участков, оптимизации условий предоставления земельных участков субъектам хозяйствования различных форм собственности».

Предусматривается расширение полномочий Совета Министров в части определения порядка изъятия и предоставления земельных участков, перевода земельных участков из одних категорий и видов в другие, а также местных органов власти в решении земельных вопросов, в том числе в отношении самовольно занятых земельных участков, возможности совершения сделок и иных действий с ними, их предоставления с учетом возможности увеличения предельных размеров для строительства жилья в сельской местности.

Проект закона предполагает приведение норм действующего Кодекса о земле в соответствие с Лесным кодексом, а также законами «О государственно-частном партнерстве», «О растительном мире» и иными законодательными актами.

Нормы проекта закона позволят значительной части населения реализовать свои возможности в части легализации прав на самовольно занятый земельный участок, а местным органам власти решить накопившиеся проблемы землепользователей в этой сфере. Для разрешения проблем членов садоводческих товариществ по вопросам пользования земельными участками в них проект закона допускает изменение границ этих участков без корректировки проекта организации территории товарищества, что позволит сократить количество административных процедур и излишних согласований.

В настоящее время законодательством установлен ряд ограничений в отношении сделок с земельными участками, в том числе с расположенными на них объектами незавершенного строительства, включающие раздел, изменение границ и целевого назначения земельных участков. В связи с этим проектом закона предлагается установить, что областные, районные и городские исполнительные комитеты будут вправе выносить в отношении землепользователей решения о разрешении совершения сделок и иных действий с земельными участками при соблюдении ими градостроительных регламентов, природоохранных и санитарно-эпидемиологических требований, противопожарных, строительных норм и правил.

Для исключения коррупционных проявлений, а также эффективного использования наиболее ценных земель Минска и областных центров, их пригородных районов и иных территорий одним из таких условий будет являться внесение землепользователем платы за земельный участок по его рыночной стоимости, но не ниже кадастровой.

Согласно проекту закона существенно расширены полномочия и ответственность местных исполнительных комитетов в части процедуры изъятия и предоставления земельных участков, предоставляя им право самостоятельно определять цели, населенные пункты и иные территории, в пределах которых земельные участки предоставляются без проведения аукционов. С учетом одобренных главой государства предложений расширен перечень случаев, когда решения об изъятии и предоставлении земельных участков из сельскохозяйственных и лесных земель принимаются без согласования с Президентом.

«Принятие проекта закона позволит комплексно усовершенствовать земельные отношения, решить накопившиеся проблемы землепользователей и окажет позитивный эффект на социально-экономическое развитие страны», — отметил сенатор.

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