Сергей Карпец о ВНС: уникальная ситуация и огромная ответственность (Лунинецкий район)

Продолжается обсуждение законопроекта о Всебелорусском народном собрании.

Текст нового законотворческого документа в полном объеме размещен на сайте НЦПИ. Общественное обсуждение (продлится до 2 ноября на Правовом форуме Беларуси) позволит собрать информацию, которую нужно будет учесть в нормах ВНС.

В Беларуси, к слову, уже есть хороший опыт общественного обсуждения важных нормотворческих документов – работа специалистов и представителей общественности доказала свою эффективность при разработке многих документов, в частности, поправок в Конституцию.

Сергей Карпец, директор ОАО «Лунинецкий молочный завод»:

– С принятием закона о ВНС Беларусь делает очередной серьезный шаг в укреплении своей государственности. Ведь это – уникальный документ. Высший представительный орган, объединяющий различные слои населения и все ветви власти, будет определять стратегию развития нашей республики. Современное народное вече позволит охватить мнения и позиции профессионалов, практиков и теоретиков, а также людей с мест, простых граждан. Это уникальная ситуация, но и огромная ответственность.