Сергей Карпец возглавил предприятие в Барановичском районе

Предприятие ОАО «Барановичхлебопродукт» в Барановичском районе со 2 июня текущего года возглавил Сергей Карпец, который до недавнего времени работал директором Лунинецкого молочного завода

Представил нового руководителя коллективу ОАО «Барановичхлебопродукт» председатель Барановичского райисполкома Сергей Карпенко.

– Сергей Федорович – руководитель с опытом, – отметил Сергей Викторович. – Его высокая профессиональная подготовка, значительный опыт работы, полагаю, помогут решить все поставленные задачи.

Назначенный руководитель предприятия в свою очередь поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что совместно с коллективом будет стараться идти по пути дальнейшего развития.

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Фото отдела идеологической работы и по делам молодежи отделом идеологической работы и по делам молодежи Барановичского райисполкома

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