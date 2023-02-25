Сергей Скиба: «Необходимо приумножать достижения, которые у нас есть…» (Лунинецкий район)

На учредительный съезд «Белорусской политической партии «Белая Русь», который состоится 18 марта 2023 года, по всей республике выдвинуто более 1 тысячи делегатов. Лунинетчину на важном мероприятии представят четыре человека, избранных на учредительном собрании. В их числе – начальник станции Лунинец Барановичского отделения Белорусской железной дороги Сергей Скиба:

– Считаю, что решение о создании новой политической партии своевременное и необходимое, это поможет решать важные государственные задачи. Правильно и то, что параллельно будет функционировать общественное объединение, ведь методы работы у них отличаются. В состав партии войдут люди, которые трудятся на разных участках народного хозяйства, они смогут открыто высказывать свое мнение по различным проблемам. Здесь обязательно должна идти речь о защите исторической памяти, сохранении ценностей белорусского народа, развитии сильной государственной власти. Необходимо приумножать достижения, которые у нас есть и которыми мы гордимся.

Происходящие сегодня в мире процессы – сильный вызов для нашего государства. Нам важно иметь твердую позицию, поддерживать взаимодействие с другими конструктивными общественными объединениями, проявлять инициативу, быть в курсе всего, что интересует народ. Вместе мы – сила. Учредительный съезд – только начало пути. Сначала нужно преодолеть организационные моменты, чтобы в соответствии с Конституцией и законами страны двигаться дальше в правильном направлении.