Серийный вор задержан в Лунинецком районе

Сотрудники Лунинецкого РОВД задержали вора строительного инвентаря из Гомельского региона. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

В поле зрения правоохранителей попал 37-летний житель Гомельской области. Минувшей осенью он приехал в Лунинецкий район, чтобы заработать на сборе клюквы, и остановился у местного жителя. По пути на работу в агрогородке Бостынь мужчина заметил пустующий дом, решив в один из дней туда наведаться.

Незваный гость выбил оконное стекло и проник в чужое жилище. Оттуда он унес целый комплект строительного инвентаря: сварочный аппарат, шуроповерт, нейропистолет, два баллона пены, спиннинг, паркетку и болгарку. Причем злоумышленник пытался замести следы, чтобы пропажу сразу не обнаружили. Стекло он поставил обратно в оконную раму.

Похищенные в пустующем доме вещи хранил в помещениях, где временно проживал. Позже он сдал часть из них на металлолом, некоторые продал или использовал сам.

Пропажу обнаружил 25-летний хозяин дома, который приезжает в родные края раз в две недели, поскольку работает в России. Сотрудникам Лунинецкого РОВД мужчина рассказал, что заметил разбитое окно и отсутствие некоторых вещей. Правоохранители оперативно вычислили злоумышленника. Как выяснилось позже, за ним тянется «шлейф» из пяти фактов только по Лунинецкому району.

Оказалось, что вор причастен к другому подобному эпизоду — жертвой стал 43-летний владелец дома, у которого тот остановился. К злоумышленнику на застолье приходил 38-летний знакомый, с которым они вместе распивали алкогольные напитки. Оба воспользовались отсутствием хозяина дома и выкопали пять металлических рельс. Затем они попросили знакомую отвезти рельсы в пункт приема металла в соседний агрогородок. Полученные деньги приятели потратили на покупку спиртного.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за кражу.