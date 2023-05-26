Сезон танцевальных вечеров открывается в Микашевичах

Жители Микашевич с нетерпением ждали открытие очередного сезона танцевальных вечеров. В прошлом году они очень полюбились горожанам.

Танцевальные субботы возвращаются. Первая пройдет уже в эти выходные, 27 мая, на площадке стадиона, расположенного по улице Молодежная, 40.

Как рассказала председатель первичной ветеранской организации г. Микашевичи Ольга Шелягович, всех желающих активно провести свободное время ждут на традиционном месте встречи каждый субботний вечер, вплоть до 28 октября включительно. Начало – в 20.00.

Хочется отметить, что эти танцевальные вечера проходят в рамках проекта «Микашевичи – здоровый город». Организатором выступает местный филиал ТЦСОН.

Наталья Лялюк

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