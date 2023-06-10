”ШАГ К УСПЕХУ“ охватит более чем 140 оздоровительных лагерей по всей Беларуси

8 июня стартовал новый сезон информационно-просветительской акции ”ШАГ К УСПЕХУ“. Акция впервые стартовала в июле прошлого года и получила успех среди детей и подростков. В нынешнем сезоне организаторы учли пожелания ребят и приготовили множество сюрпризов.

Этим летом она охватит более чем 140 оздоровительных лагерей. Их посетят более сотни спикеров, среди которых – известные журналисты, блогеры, спортсмены, авторитетные ученые и военные, популярные артисты, мастера культуры и искусств, ТОП-менеджеры флагманов белорусской промышленности и многие другие успешные люди, которые прославляют Беларусь своим трудом и активной жизненной позицией. Гости в неформальной обстановке проведут с ребятами мотивационные беседы, расскажут о своем жизненном пути и личном секрете успеха, поучаствуют в увлекательных активностях и презентуют для самых активных подарки и сувениры на память.

Каждая такая встреча состоит из 6 шагов (блоков), которые спикеры должны раскрыть во время общения с детьми и подростками: ”Образование, наука и технологии“, ”Профориентация и профессионализм“, ”Культура и искусство“, ”Здоровье и спорт“, ”Правопорядок и правовая культура“, ”Лидерство и молодежные движения“. Обо всем об этом спикеры расскажут через собственное восприятие данных тем и то, как они смогли реализовать их в своей жизни, добившись успеха в своей сфере деятельности.

Каждый участник акции сможет задать свой вопрос спикеру. В рамках таких встреч будет организован совместный просмотр тематических видеофильмов, чтение книг и знакомство с вещами, которые являются предметом для гордости приглашенных гостей (медали, кубки, и т.п.).

После встреч ребята вместе с педагогами обсудят их итоги и поделятся друг с другом впечатлениями, которые смогут отразить в многочисленных постах и селфи в интернет-сети.

Акция проводится Миноборазования совместно с Академией наук, Минобороны, Минкультуры, Минпромом, Минспорта и при участии БРСМ и БРПО.