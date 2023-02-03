Школьницы-баскетболистки определяют лучших (Лунинецкий район)

В спортивном зале ГУО «Средняя школа N4 г.Лунинца» состоялся финальный тур первенства района по баскетболу среди девушек в программе XXXIII спартакиады школьников.

В турнире принимают участие 5 команд, которые играют каждый с каждым в течение 2-х игровых дней.

Результаты игры 1-го дня: Дятловичская средняя школа — средняя школа N3 г.Лунинца 43:5; Любачинская средняя школа — Кожан-Городокская средняя школа 8:23; средняя школа N3 г.Лунинца — средняя школа N1 г.Микашевичи 14:43; Кожан-Городокская средняя школа — Дятловичская средняя школа 17:34; средняя школа N1 г.Микашевичи — Любачинская средняя школа 43:4.

2-й финальный тур состоится 4 февраля на базе ГУО «Средняя школа N1 г.Микашевичи», где и определятся призёры турнира.