ОбществоСпортШкольный дневник

Школьницы-баскетболистки определяют лучших (Лунинецкий район)

03.02.2023
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В спортивном зале ГУО «Средняя школа N4 г.Лунинца» состоялся финальный тур первенства района по баскетболу среди девушек в программе XXXIII спартакиады школьников.

В турнире принимают участие 5 команд, которые играют каждый с каждым в течение 2-х игровых дней.
Результаты игры 1-го дня: Дятловичская средняя школа — средняя школа N3 г.Лунинца 43:5; Любачинская средняя школа — Кожан-Городокская средняя школа 8:23; средняя школа N3 г.Лунинца — средняя школа N1 г.Микашевичи 14:43; Кожан-Городокская средняя школа — Дятловичская средняя школа 17:34; средняя школа N1 г.Микашевичи — Любачинская средняя школа 43:4.

2-й финальный тур состоится 4 февраля на базе ГУО «Средняя школа N1 г.Микашевичи», где и определятся призёры турнира.

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LNC

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