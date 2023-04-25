Школьник из Лунинецкого района среди победителей национального отборочного этапа VII Международной Scratch-Олимпиады

Подведены итоги Белорусского национального отборочного этапа VII Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию 2023, который состоялся в рамках проведения форума и выставки tibo2023

Учащийся 8 класса Язвинской средней школы Антон Калютич награждён Дипломом ІІ степени в номинации «Игры» (учитель Криштапович И.М.) и автоматически становится участником следующего уровня Международной Scratch-Олимпиады

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома