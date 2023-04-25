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Школьник из Лунинецкого района среди победителей национального отборочного этапа VII Международной Scratch-Олимпиады

25.04.2023
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Подведены итоги Белорусского национального отборочного этапа VII Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию 2023, который состоялся в рамках проведения форума и выставки tibo2023 

Учащийся 8 класса Язвинской средней школы Антон Калютич награждён Дипломом ІІ степени в номинации «Игры» (учитель Криштапович И.М.) и автоматически становится участником следующего уровня Международной Scratch-Олимпиады

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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