Школьник из Лунинецкого района стал призером олимпиады

Самусевич Егор, учащийся 11 класса ГУО «Лахвенская средняя школа», Ракович Никита, Пилевич Даниил, учащиеся 11 класса ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца» приняли участие в заключительном этапе VIII Открытой олимпиады обучающихся «Шаг к инновациям», организатором которой являлся Белорусский национальный технический университет.

По итогам олимпиады дипломом второй степени награждён Ракович Никита. Самусевич Егор и Пилевич Даниил получили свидетельство участника.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома