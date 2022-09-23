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Школьник из Лунинецкого района стал призером олимпиады

23.09.2022
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Самусевич Егор, учащийся 11 класса ГУО «Лахвенская средняя школа», Ракович Никита, Пилевич Даниил, учащиеся 11 класса ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца» приняли участие в заключительном этапе VIII Открытой олимпиады обучающихся «Шаг к инновациям», организатором которой являлся Белорусский национальный технический университет.

По итогам олимпиады дипломом второй степени награждён Ракович Никита. Самусевич Егор и Пилевич Даниил получили свидетельство участника.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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