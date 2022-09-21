Школьникам и студентам при болезни до 5 дней и отсутствии в учебных заведениях не требуются справки

Министерство здравоохранения информирует:

На период высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями, в случае отсутствия обучающихся на занятиях (в дошкольных учреждениях, школах, гимназиях, колледжах, университетах и т.д.) в течение 5 дней в связи с возникновением у них острых респираторных вирусных заболеваний, предоставление справки о временной нетрудоспособности не требуется.

Речь идет о форме документа, установленной приложением 2 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 4 января 2018 г. № 1/1, и (или) справки формы 1 здр/у-10 «Медицинская справка о состоянии здоровья», уставленной приложением 1 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июля 2010 г. № 92.

Важно: информация о принятом Минздравом решении направлена в Министерство образования.

Важно: указанное решение регулируется письмом Минздрава и действует до особого распоряжения.