Школьникам рассказали о безопасности (Лунинецкий район)

В средней школе 3 г.Лунинца провели профилактическое мероприятие с учащимися на тему: «Безопасность в сети Интернет». Со школьниками встретились главный специалист райкома ОО «БРСМ» Людмила Ковалевич вместе с сотрудником ИДН Лунинецкого районного отдела внутренних дел Александром Жуком.

Ребятам напомнили общие правила при работе в Интернете:

🔹 Поступайте и пишите в Сети так, как поступили бы в реальной жизни и как хотели бы, чтобы поступали с вами.

🔹Уважайте своих собеседников и чужую собственность в Интернете, за ними скрываются настоящие люди и реальный труд.

🔹 Не сохраняйте на своем компьютере неизвестные файлы, не переходите по ссылкам от незнакомцев, какими бы заманчивыми они не были.

🔹 Обязательно установите антивирус и фаерволи регулярно обновляйте их базы.

🔹 Не запускайте неизвестные файлы, особенно с расширением *.exe.

🔹 Старайтесь давать как можно меньше информации о себе в Интернете.

🔹 Будьте осторожны при общении с незнакомыми людьми.