Школьникам рассказали о безопасности (Лунинецкий район)
В средней школе 3 г.Лунинца провели профилактическое мероприятие с учащимися на тему: «Безопасность в сети Интернет». Со школьниками встретились главный специалист райкома ОО «БРСМ» Людмила Ковалевич вместе с сотрудником ИДН Лунинецкого районного отдела внутренних дел Александром Жуком.
Ребятам напомнили общие правила при работе в Интернете:
🔹 Поступайте и пишите в Сети так, как поступили бы в реальной жизни и как хотели бы, чтобы поступали с вами.
🔹Уважайте своих собеседников и чужую собственность в Интернете, за ними скрываются настоящие люди и реальный труд.
🔹 Не сохраняйте на своем компьютере неизвестные файлы, не переходите по ссылкам от незнакомцев, какими бы заманчивыми они не были.
🔹 Обязательно установите антивирус и фаерволи регулярно обновляйте их базы.
🔹 Не запускайте неизвестные файлы, особенно с расширением *.exe.
🔹 Старайтесь давать как можно меньше информации о себе в Интернете.
🔹 Будьте осторожны при общении с незнакомыми людьми.