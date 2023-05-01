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Школьники из Микашевич награждены дипломами в Минске

01.05.2023
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На базе ГУО «Средняя школа №152 имени С.С.Бельченко г.Минска» состоялся VI Форум учащихся учреждений общего среднего образования, взаимодействующих с Академией Министерства внутренних дел Республики Беларусь (с международным участием).

Учащиеся 10 «Б» класса правовой направленности ГУО «Средняя школа №2 г.Микашевичи» Волчек Артём и Таболич Алина (руководитель учитель истории Кадникова Ирина Валериевна) награждены дипломами 1 степени в номинации «От исследования событий прошлого к настоящему своей страны: первый опыт осмысления».

Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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