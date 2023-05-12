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Школьники Лунинецкого района среди победителей областных олимпиад

12.05.2023
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Прошли областные олимпиады среди учащихся 6-9 классов по учебным предметам, по правовым знаниям (10 кл.) и здоровому образу жизни (8,10 кл.), сообщает отдел по образованию Лунинецкого райисполкома

Учащимися Лунинецкого района в напряжённой интеллектуальной борьбе завоёвано 7 дипломов.

Поздравляем победителей!

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Участники и итоги финального этапа областной олимпиады по учебным предметам среди учащихся 6-9 классовв 2022/2023 учебном году
ПредметФамилия, имя, отчество участникаКлассУчреждение образованияДипломФИО учителя
1Белорусский язык и литератураКунцевич Дарья Юрьевна8Микашевичская гимназия им.В.И.НедведскогоIГребень Т.К.
2ИнформатикаСкрибка Матвей Сергеевич7Средняя школа № 2 г.ЛунинцаIТрегубов И.А.
3ФизикаДичковский Максим Михайлович8Микашевичская гимназия им.В.И.НедведскогоIIЗылевич В.В.
4ИнформатикаКозак Антон Сергеевич7Средняя школа № 2 г.ЛунинцаIIТрегубов И.А.
5Немецкий языкГрицкевич Дарья Кирилловна9Большечучевичская средняя школаIIIЛихтар Е.С.
6Немецкий языкРоманович Кирилл Юрьевич9Язвинская средняя школаIIIБартновская О.В.
7МатематикаШпак Виктор Леонидович7Средняя школа № 1 г.ЛунинцаIIIЛозюк М.Н.

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