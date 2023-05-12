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Школьники Лунинецкого района среди победителей областных олимпиад
Прошли областные олимпиады среди учащихся 6-9 классов по учебным предметам, по правовым знаниям (10 кл.) и здоровому образу жизни (8,10 кл.), сообщает отдел по образованию Лунинецкого райисполкома
Учащимися Лунинецкого района в напряжённой интеллектуальной борьбе завоёвано 7 дипломов.
Поздравляем победителей!
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|Участники и итоги финального этапа областной олимпиады по учебным предметам среди учащихся 6-9 классовв 2022/2023 учебном году
|№
|Предмет
|Фамилия, имя, отчество участника
|Класс
|Учреждение образования
|Диплом
|ФИО учителя
|1
|Белорусский язык и литература
|Кунцевич Дарья Юрьевна
|8
|Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского
|I
|Гребень Т.К.
|2
|Информатика
|Скрибка Матвей Сергеевич
|7
|Средняя школа № 2 г.Лунинца
|I
|Трегубов И.А.
|3
|Физика
|Дичковский Максим Михайлович
|8
|Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского
|II
|Зылевич В.В.
|4
|Информатика
|Козак Антон Сергеевич
|7
|Средняя школа № 2 г.Лунинца
|II
|Трегубов И.А.
|5
|Немецкий язык
|Грицкевич Дарья Кирилловна
|9
|Большечучевичская средняя школа
|III
|Лихтар Е.С.
|6
|Немецкий язык
|Романович Кирилл Юрьевич
|9
|Язвинская средняя школа
|III
|Бартновская О.В.
|7
|Математика
|Шпак Виктор Леонидович
|7
|Средняя школа № 1 г.Лунинца
|III
|Лозюк М.Н.