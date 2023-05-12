Школьники Лунинецкого района среди победителей областных олимпиад

Прошли областные олимпиады среди учащихся 6-9 классов по учебным предметам, по правовым знаниям (10 кл.) и здоровому образу жизни (8,10 кл.), сообщает отдел по образованию Лунинецкого райисполкома

Учащимися Лунинецкого района в напряжённой интеллектуальной борьбе завоёвано 7 дипломов.

Поздравляем победителей!

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