Школьники знакомятся с железнодорожными профессиями (Лунинецкий район)

Транспортный класс СШ №1 города Лунинец продолжает знакомство с железнодорожным профессиями.

В этот раз школьники посетили дистанцию пути, где для них провел экскурсию заместитель начальника предприятия Виктор Алексеевич Койко. Во время экскурсии детям рассказали о профессиях путевого хозяйства, а так же на практике продемонстрировали некоторые рабочие моменты.

Ученики своими руками освоили несколько средств измерения пути.