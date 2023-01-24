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Школьники знакомятся с железнодорожными профессиями (Лунинецкий район)

24.01.2023
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Транспортный класс СШ №1 города Лунинец продолжает знакомство с железнодорожным профессиями.
В этот раз школьники посетили дистанцию пути, где для них провел экскурсию заместитель начальника предприятия Виктор Алексеевич Койко. Во время экскурсии детям рассказали о профессиях путевого хозяйства, а так же на практике продемонстрировали некоторые рабочие моменты.
Ученики своими руками освоили несколько средств измерения пути.

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LNC

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