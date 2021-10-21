Школьный дневник

ГАИ проводит в школах Единый день знаний ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции во всех учреждениях общего среднего образования области 21 октября проводят Единый день знаний Правил дорожного движения под девизом: «Безопасные каникулы!». Инспекторы встречаются с учащимися и напоминают об обязательном соблюдении ПДД, вместе с учениками разбирают различные дорожные ситуации, проводят тематические викторины, отвечают на вопросы и демонстрируют профилактические фильмы. Внимание несовершеннолетних обращают также на обязательное использование световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция области обращается к родителям и напоминает, что их обязанность – ежедневно говорить своим детям о том, что, выходя на дорогу, нужно быть предельно внимательными и аккуратными. Переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что водители остановились. А самое главное, уважаемые мамы и папы, – ни на минуту не забывайте, что дети копируют ваше поведение и в соблюдении ПДД тоже.

Уважаемые водители, от нас всех зависит, как пройдут эти каникулы у наших с вами детей. Давайте вместе сделаем их безопасными, а воспоминания о них – радостными и приятными.

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