Лучших учеников наградили в СШ №2 г. Микашевичи

Современные школьники – это те, кто будут определять будущее родного края. Они умеют не только сочетать учебу с творчеством и регулярными занятиями спортом, но и прекрасно знают, как проявить инициативу и не бояться сложностей. Примечательно, что с каждым годом ряды таких детей пополняются. И это наглядно продемонстрировал праздник «Созвездие талантов». Его главными действующими лицами стали почти 200 учащихся разного возраста СШ №2 г. Микашевичи.

Первыми заслуженные награды получили представители самой многочисленной номинации «Олимпиадное движение и исследовательская деятельность». В летопись достижений родной школы вписали награды различных степеней 58 учащихся 3-11 классов, при чем трое – на втором этапе республиканской предметной олимпиады. Так, третье место завоевали: по английскому языку – Анжелика Колбович, по истории и основам права – Егор Якубович, по здоровому образу жизни и обществоведению – Нина Магильная.

Отличная успеваемость – не единственный критерий, по которому определяются победители номинации «Золотой фонд школы». В перечне требований – активное участие в общественной жизни учреждения образования, соблюдение школьного дресс-кода, прилежание и немало других условий. Несмотря на это, в 2020/21 учебном году в эту почетную группу вошли 25 девочек и мальчиков. Хочется отметить, что немалая часть победителей – младшеклассники. А это значит, растет достойная смена нынешним «олимпиадникам».

Помимо учебы учащиеся СШ №2 успешно реализуются во многих направлениях творчества, и делают это ярко и самобытно. Они рисуют, поют, пишут эссе, сочинения и рассказы, сочиняют и декламируют стихотворения, создают различные декоративно-прикладные работы. «Технологии, не разрушающие мир», «Созидая, не разрушай», «Стоит на страже Родины солдат», «Сквозь призму памяти и боли – Афганистан», «Героям Афганистана посвящается», «Радужный калейдоскоп», «Соблюдаем законы дорог», «Энергомарофон», «Живая классика»… Вот далеко не полный перечень, где более 30 воспитанников учебного учреждения не только продемонстрировали свои таланты, но и добились успехов.

Школа может гордиться и своими традициями в биатлоне, футболе, лыжных гонках, легкой атлетике и других видах спорта, которые поддерживают и продолжают нынешние учащиеся. В завершившемся учебном году высокие результаты продемонстрировали София Климович, Михаил Щегрикович, Кира Маманович, Владислав Захаркевич, Илья Колотуха, Олег Галктионов, Ярослав Ласицкий, Ксения Хомич, Даниил Кмито, Станислав Прокопович, Павел Пекарчик, София Блоцкая, Алина Комаровская, Ольга Паршутич и Алексей Губко.

Церемонию награждения провели директор СШ №2 г. Микашевичи Эдуард Ярмолич и его заместители Инна Ярмолич, Елена Колбович и Ольга Ранчинская. Свои творческие поздравления победителям и призерам республиканской олимпиады по школьным предметам, юным спортсменам, ремесленникам и исследователям адресовали хореографический коллектив «Радуга» местного ЦДТ, вокалисты Каролина Каленкович и Егор Котович, другие начинающие артисты.

Возможно, это мероприятие покажется для кого-то незначительным событием. И это мнение – ошибочно. Именно такие первые, пусть и незначительные, на первый взгляд, победы становятся успешным стартом для больших достижений и завоеваний.