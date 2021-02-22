На Лунинетчине стартовала акция «Единый день безопасности»

В рамках Единого дня безопасности на всех объектах массового пребывания людей – начиная с учреждений образования и заканчивая крупными предприятиями и заводами – состоится отработка безопасной эвакуации по сигналу «Внимание всем!», благодаря которой каждый вспомнит, что необходимо предпринимать в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Так, спасатели Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям во главе с начальником отдела Сергеем Колесниченко в рамках Единого дня безопасности провели познавательную и яркую встречу с ребятами из ГУ «Брестский областной детский центр медицинской реабилитации «Лахва».

Сергей Григорьевич подробно рассказал детям о технике, находящейся на вооружении спасателей. Продемонстрировал, как правильно пользоваться огнетушителем, и напомнил основные правила пожарной безопасности: не играть со спичками, не пользоваться самостоятельно газовой плитой, в случае пожара – немедленно сообщать взрослым и вызвать службу спасения по телефонным номерам 101 или 112, ни в коем случае не прятаться в шкафах, под кроватями и в других подобных местах.

Акция продлится с 20 февраля по 1 марта. В эти дни усилия государственных органов будут направлены на пропаганду безопасных условий проживания населения, развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности и проведение образовательно-воспитательной работы с гражданами.