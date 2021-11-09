Школьный дневник

Школьники из Лунинца попробовали себя в роли спасателей

С целью профилактики возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, детского травматизма спасатели Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с районным отделом внутренних дел провели профилактическое мероприятие на открытой площадке ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца».

Ребятам рассказали о деятельности субъектов профилактики, продемонстрировали специальные автомобили и технику, имеющуюся на вооружении.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Марина Кочура провела блиц-опрос на знание правил пожарной безопасности и подробно рассказала об автомобиле быстрого реагирования. Ребята смогли почувствовать себя в роли спасателя, надев боевую одежду и примерить на себя маску аппарата на сжатом воздухе.

Учащиеся с интересам и пользой провели время. Самые активные школьники получили от гостей подарки и наглядно-изобразительную продукцию.

На территории Лунинецкого района с начала года произошли 58 пожаров, погибли 8 человек.

МЧС призывает не пренебрегать правилами пожарной безопасности. Уважаемые родители, обучайте детей вопросам безопасности и подавайте личный достойный пример. Не оставляйте малолетних без присмотра. Берегите себя, своих близких и свое имущество.  

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