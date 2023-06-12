Школы Беларуси начинают прием документов в первые классы.

Принимать документы для зачисления в первые классы учреждений общего среднего образования детей, проживающих в микрорайоне школы, будут по 15 августа. При наличии свободных мест для зачисления первоклассников, не проживающих в микрорайоне школы, документы могут быть поданы с 16 по 28 августа.

В школу примут ребенка, достигшего на начало учебного года шести лет. По желанию одного из законных представителей первоклассника могут зачислить и в более позднем возрасте. Также по заявлению родителя и при наличии решения педагогического совета в 1-й класс может попасть и пятилетка, но с условием, что шесть ему исполнится в текущем календарном году.

Родители будущего первоклассника должны предоставить в школу заявление на имя директора, свидетельство о рождении ребенка, справку о здоровье, заключение ЦКРОиР о программе обучения (при его наличии).

Зачисление учащихся в 1-е классы осуществляется до 31 августа.

Более подробная информация, например, о микрорайоне, который относится к школе, порядке приема документов в первые классы, в том числе и на свободные места, размещена на официальных сайтах учреждений образования.

belta.by

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