Шли в обратную сторону от дома: подробности спасения потерявшихся детей в Пинском районе

В Пинском районе всю ночь искали трех потерявшихся мальчиков. Их нашел в 14 км от дома мастер леса Клетняского лесничества Иван Савчук. Он рассказал подробности случившегося.

В деревне Клетная 17 сентября выдалось волнительным. Трое маленьких братьев — школьники с первого по пятый класс — пошли на рыбалку и с наступлением темноты не вернулись домой. Их мама обратилась за помощью в поисках детей. Их искали сотрудники милиции, МЧС, местные власти, лесники, волонтеры поисково-спасательных отрядов и другие службы. Люди прочесывали леса, водоемы и поля. Поиски увенчались успехом под утро. Иван Савчук нашел продрогших детей в тюке соломы. Мальчики рассказали, что заигрались дотемна и по дороге домой заблудились. Переждать ночь они решили в соломе.

Иван Савчук хорошо знает мальчишек: их дом стоит напротив лесничества. О пропаже детей он узнал уже ночью. «Всю ночь ездил на мотоцикле, пока не нашел следы на песке. Они вели в сторону агрогородка Тышковичи Ивановского района. Поехал туда. Уже начинало светать. Что-то мне подсказывало, что нужно искать там детей. В принципе, где предполагал, там и нашел. Когда встретил мальчиков, они дрожали, замерзли. Один плакал», — рассказал Иван Савчук. Он дал ребятам свои теплые вещи, чтобы они могли согреться.

К слову, пытаясь найти дорогу в родную деревню, школьники шли в обратном направлении, они дошли до Ивановского района. Когда поняли, что заблудились, забрались внутрь тюка соломы. Ночью Иван Савчук проезжал мимо этого места, но мальчики побоялись отозваться, хотя подмога была в 50 м от них. Когда мужчина привез братьев домой, сразу вызвали скорую помощь. Медики осмотрели мальчиков и забрали для обследования в детскую больницу. Сейчас они уже находятся дома.

Пикантность ситуации добавляет тот факт, что сегодня работники леса отмечают свой профессиональный праздник. «Он запомнится мне на всю жизнь», — заметил Иван Савчук. В лесном хозяйстве он работает уже 25 лет, и все время на одном месте — в Клетнянском лесничестве. Пять лет трудился лесником, а затем — мастером леса.

belta.by