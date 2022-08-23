Шок Европы! Экономия, дефицит, должники, космические тарифы, насекомые вместо мяса (видео)

Ложные выводы и политические ошибки у простых европейцев вызывают всё большее раздражение.

Когда привычные коммунальные услуги становятся предметом роскоши – хочешь не хочешь, а будешь задавать вопросы правительству.

— Приказано экономить или холодный душ санкционной политики.

— Как европейцам советуют затянуть пояса: от многоразовой туалетной бумаги до «помыться по расписанию».

— Кто шокирован счетами за ЖКХ и как дрова становятся самым ценным ресурсом?

Экстремальная экономия на грани абсурда. О ней расскажут жители разных городов ЕС. Смотрите в новом выпуске проекта «Понятная политика»