«Шпион, выйди вон!» Как украинская разведка прокололась в Беларуси на ровном месте (видео)

КГБ Беларуси ликвидировал резидентуру Украины, которая действовала под дипломатическим прикрытием. По сообщению ведомства, в посольстве работала целая сеть агентов из числа кадровых офицеров разведки. Они вербовали, следили и собирали данные в Беларуси. Восемь из немногим более двадцати двух сотрудников диппредставительства уже изобличены, их данные раскрыты, как и задачи, которые шпионы получали напрямую из Киева. И всё это – шифруясь и используя статус советников и консулов. Зачем и для чего собирали данные – в репортаже. Шпион, выйди вон