«Штраф до 740 рублей» В Лунинецком районе выявлен факт незаконной заготовки березового сока

В Лунинецком лесничестве выявлен факт незаконной заготовки березового сока. Ведется административный процесс по ч.2 ст.16.19 кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, сообщает Лунинецкий лесхоз

Статья 16.19. Нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей

1. Сбор или заготовка грибов, других дикорастущих растений или их частей (плодов, ягод, семян и др.), древесного сока на территории, где такие заготовки или сбор запрещены, либо их заготовка или сбор без разрешительного документа, когда его получение обязательно, или не в соответствии с ним –

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин.

2. Нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов сбора или заготовки грибов, других дикорастущих растений или их частей, древесного сока либо иное нарушение правил сбора или заготовки –

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин.

3. Нарушение правил закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей в промысловых целях –

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией закупленных дикорастущих растений или их частей или без конфискации, на индивидуального предпринимателя – от десяти до ста базовых величин с конфискацией закупленных дикорастущих растений или их частей или без конфискации, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин с конфискацией закупленных дикорастущих растений или их частей или без конфискации.

На сегодняшний день базовая величина составляет 37 рублей

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