Шулейко: будем активнее привлекать частный бизнес в садоводство

В Брестской области намерены активнее вовлекать частный бизнес в развитие садоводства в регионе при выполнении ряда условий. Об этом заявил председатель облисполкома Юрий Шулейко во время приема граждан по личным вопросам,

На прием к губернатору обратились учредители ООО «Яблоневый Посад» — молодого садоводческого хозяйства, созданного в Ляховичском районе. Там заложено 130 га яблоневого сада и 30 га питомника, где готово к высадке 160 тыс. саженцев яблонь. Помимо этого, агропредприятие выращивает спаржу, картофель. В следующем году здесь планирует дополнительно высадить 30 га капусты брокколи, а также заняться производством груш. Сейчас ООО строит по инвестпроекту в Барановичах фруктохранилище с газовой средой вместимостью 10 тыс. т. Проблема — в недостатке земли. Только для грушевого сада требуется не менее 70 га.

Юрий Шулейко однозначно высказался в поддержку предпринимателей. «Вы занимаетесь производством, оставляете наследство на земле. Мы — за такой бизнес. В принципе, буем готовиться и выдавать землю частникам, чтобы не вкладывать государственные деньги в садоводство», — сказал губернатор. При этом, по его словам, будет обязательно заключаться инвестиционный договор с обязанностями сторон друг перед другом.

«Будем подыскивать земли, даже у тех хозяйств, которые неэффективно их используют. У нас много частников, которые профессионально занимаются садоводством, быстро реагируют на конъюнктуру рынка. На Брестчине и климат, и компетенции позволяют заниматься производством достаточного количества яблок. Поэтому, я думаю, за зимний период мы определимся, сколько нам нужно и сколько можем выделить земель под садоводство — качественное, профессиональное, с обязательствами. То есть это — фиксированные цены, лежкие сорта, выполнение обязательств по закладке продукции в стабилизационные фонды», — сказал Юрий Шулейко.

Сейчас в Брестской области плодово-ягодные насаждения занимают 8,1 тыс. га. Более половины из них принадлежат фермерским хозяйствам. Ежегодно в регионе обновляется более 500 га садов. При этом обновления и выкорчевки требуют примерно 20-22% неэффективных садов. «Ежегодно в регионе производится 110 тыс. т яблок, из которых 4,5 тыс. т закладываются в стабфонды. Основную долю — до 70% — обеспечивают фермерские хозяйства», — отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Анатолий Щупленков. По его словам, частный бизнес наравне с государственными предприятиями участвует в различных программах по садоводству и получает финансовую поддержку на развитие своей деятельности.

belta.by

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