Шулейко представил нового председателя Брестского горисполкома

В Бресте 28 марта состоялась внеочередная сессия городского Совета депутатов. На ней утвердили в должности нового председателя Брестского горисполкома Сергея Лободинского

Сергей Лободинский сменил на этом посту Александра Рогачука. Обращаясь к хозактиву города, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко подчеркнул, что предыдущий мэр внес большой вклад в развитие Бреста. «Восемь лет Александр Рогачук руководил городом, проделан большой пласт работы. Могу сказать четко и ясно: никаких разногласий у нас с мэром не было. Александр Степанович покидает должность с почетом», — сказал губернатор и поблагодарил Александра Рогачука за многолетний и плодотворный труд, отметив что тот намерен попробовать себя в профсоюзной деятельности.

Сергея Лободинского охарактеризовал Юрий Шулейко как опытного и грамотного специалиста. «Есть над чем работать в городе: ряд вопросов с промышленными предприятиями, с негосударственным капиталом и бизнесом. В должности председателя Брестского горисполкома Сергей Лободинский должен, обязан справиться. У него есть опыт и авторитет», — заверил руководитель Брестской области.

Общаясь с журналистами, Сергей Лободинский рассказал, каким направлениям, на его взгляд, нужно придать первоочередной импульс. «Будем работать системно. В первую очередь надо наводить порядок в городе, требуются отдельные коррективы. Следующее — экономика города, пополнение бюджета и все, что связанно с этой сферой. В Бресте очень развита транспортная сфера, город приграничный. Поэтому развитие транспорта (в первую очередь грузового) должно быть на уровне. Нужны определенные решения с учетом санкционного давления, переориентация на другую логистику», — перечислил несколько аспектов глава Бреста.

Отвечая на вопрос о публичном Telegram-канале, Сергей Лободинский сказал, что не будет копировать Александра Рогачука. «Думаю, что-то оригинальное мы тоже придумаем. Безусловно, Telegram-канал Брестского горисполкома будет существовать», — резюмировал он

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