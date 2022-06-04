Общество

Шулейко: в Столине воспитывают сильнейших спортсменов для национальных и мировых площадок

04.06.2022
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В спортивных школах Столина воспитываются сильнейшие спортсмены для национальных и мировых площадок. Таким мнением с журналистами поделился председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Брестская область приняла фестивальную эстафету у соседней Гомельской. Мы решили организовать этот великолепный праздник на Полесье, в городе Столине. Этот город славен не только национальными традициями, но и традициями своего регионального спорта. Он воспитывает сильнейших спортсменов белорусских и мировых площадок, — сказал Юрий Шулейко. — В Столине работает ряд спортивных школ самого высоко уровня, которым под силу выпускать первоклассных спортсменов для нашего Олимпийского комитета».

По его словам, особенно приятно, что начало праздника совпало с началом лета. «Сегодня прекрасная погода для этого замечательного мероприятия, организованного нашим НОК», — отметил председатель Брестского облисполкома.

Он выразил уверенность в том, что жителям и гостям Столинского района будет уютно на «Вытоках» и они смогут получить удовольствие от фестиваля: «Праздник особенно должен понравиться нашим деткам, у которых будет возможность получить призы за участие. Я как руководитель области хочу выразить благодарность нашему НОК за ту честь, которая выпала нашему региону»

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