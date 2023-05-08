Общество

Швед заявил о радикализации действий экстремистов

08.05.2023
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В эфире телеканала ОНТ генеральный прокурор Андрей Швед рассказал, какие выводы мы сделали из событий 2020 года, 

«Учли ошибки прошлого. Сегодня очевидно, что на наших улицах мир и спокойствие. Приняты серьезные меры по изменению законодательства. Практически полностью переработан блок актов законодательства, связанных с противодействием экстремизму», — сказал Андрей Швед.

«К сожалению, сегодня это очевидно, мы видим радикализацию действий экстремистов под кураторством, влиянием, финансированием правительств, в том числе западноевропейских государств. Готовятся боевики. Мы к этому готовы, — добавил генпрокурор. — По линии спецслужб в ближайшее время будет представлена детальная информация, где будет показана роль наших граждан, которые в 2020 году как раз ратовали за перемены и все остальное, и будет показана трансформация этих лиц, которые не понимали и до сих пор, наверное, не понимают, что они совершили. Трансформацию перехода от экстремизма к терроризму на примере отдельных наших граждан мы покажем и расскажем, к чему приводят эти заблуждения».

belta.by

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