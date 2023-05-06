Швейное дело и как решается кадровый вопрос на предприятии «Униформ» (Лунинецкий район)

Нынешний год для РПУП «Униформ» складывается хорошо. Предприятие продемонстрировало высокую конкурентоспособность и победило в нескольких тендерных конкурсах, обеспечив коллектив стабильной работой на текущий сезон. Кроме того, сегодня здесь активно занимаются сертификацией своей продукции в России. Это позволит «Униформу» увеличить объемы производства и расширить рынки сбыта, а также создать новые рабочие места.

– Как и большинство предприятий легкой промышленности, мы тоже в свое время столкнулись с определенным дефицитом рабочих рук, – рассказывает директор Ирина Сенюк. – Поэтому последние лет пять, совместно с учреждениями образования, ведем активную профориентационную работу – встречаемся со старшеклассниками, организовываем для них экскурсии по производству. Как председатель экзаменационной комиссии УПК, всегда с радостью консультирую выпускниц-швей, где и как можно продолжить обучение по этой профессии, предлагаю целевое направление от нашего предприятия.

Как отметила Ирина Николаевна, еще один вариант решить кадровый вопрос – получение рабочих навыков без отрыва от производства. В «Униформе» стараются идти на встречу желающим воспользоваться таким форматом обучения и стать представителем дружного коллектива. Правда, остаются не все.

– Причины разные, но главными можно назвать несколько. Не каждая швея готова работать с высокой интенсивностью, которая характерна современным производствам легкой промышленности. Как и выдерживать жесткий уровень норм и требований к качеству продукции, – подчеркивает руководитель.

Между тем, такой комплексный подход к решению проблемы с дефицитом квалифицированных рабочих рук стал приносить свои положительные результаты. И самый важный из них, по словам Ирины Николаевны, в том, что увеличивается количество выпускников микашевичских школ, которые выбирают швейное дело и приходят на «Униформ» молодыми специалистами. Именно к такой категории относится работница предприятия Анна Романова (на снимке).

– Я с детства любила шить, – рассказывает девушка. – Поначалу мастерила наряды для кукол, а когда подросла – пыталась создавать более сложную и интересную одежду. Поэтому к окончанию СШ №1 г. Микашевичи сомнений в том, какую профессию выбрать, не было. Как только получила аттестат о среднем образовании, отвезла документы в Пинский государственный колледж техники и технологий.

Благодаря целевому направлению от РПУП «Униформ» девушке не пришлось волноваться, куда распределят после окончания учебы. С коллективом микашевичского швейного предприятия ей довелось познакомиться еще во время учебной практики. И это, по словам Ани, один из лучших и интересных периодов за время студенчества:

– Здесь работают настоящие фанаты своего дела – многие отдали легкой промышленности не одно десятилетие. Они помогли быстро влиться в производственный процесс и осознать, что я справлюсь с любыми задачами. А какое здесь современное оборудование! В колледже те же машинки были добротными, но порой уже морально устаревшими.

Сегодня Анна Романова – самая молодая швея «Униформа» и по возрасту, и по стажу. Несмотря на это, девушка уже зарекомендовала себя как очень внимательный и исполнительный работник, у которой швы получаются безупречно ровными, качественными и аккуратными. Причем она с легкостью и быстротой справляется с любой нагрузкой. В завершение беседы добавляет:

– Хорошей швеей невозможно стать, окончив только курсы кройки и шитья. В этом деле нужно наработать определенные навыки. Я одно время часами просиживала за машинкой и строчила по линиям, которые заранее наносила на ткань под линейку карандашом, ручкой или мелом. Только так, в моем случае, мне удалось «набить» руку, научиться ровным и качественным строчкам.

У работницы РПУП «Униформ» Анны Романовой много планов и задумок. Но главное – отточить до совершенства навыки, полученные в колледже. Думается, что у нее все получится. Ведь коллектив швейного предприятия ей обязательно в этом поможет!

Наталья Лялюк