Общество

“Сила в единстве, нам есть за что бороться”. Лукашенко признался, что гордится белорусами

28.01.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь сегодня с Посланием к белорусскому народу и парламенту, признался, что гордится белорусами, которые преодолели брошенные вызовы, стали сильнее, мудрее и поняли, что сила в единстве, передает корреспондент БЕЛТА.

“Я горжусь всеми вами! Не только сидящими в этом зале, но вами – прежде всего. Вы – лучшие, вы – элита нашей страны. Белорусы преодолели брошенные вызовы, стали сильнее, мудрее. Поняли – сила в единстве, и нам есть за что бороться, и есть что терять”, – подчеркнул глава государства.

“Мы сбережем и приумножим материальное и духовное наследие поколений, передадим потомкам суверенное и независимое государство, наш общий дом, где они всегда будут чувствовать себя в безопасности и комфорте. Это и есть наш путь! И правда (а в ней сила) – на нашей стороне!” – подытожил Президент.

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L N

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