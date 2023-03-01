«Сила — в команде!» Синкевичские школьники знают толк в технике пешеходного туризма (Лунинецкий район)

Синкевичские школьники уже не первый год выступают на соревнованиях в технике пешеходного туризма различных уровней. И, несмотря на то, что их соперниками в большинстве своем являются воспитанники специализированных центров, демонстрируют отличные результаты.

– Идея освоить туризм пришла неслучайно, – рассказывает учитель географии местной школы и бессменный тренер учащихся Анатолий Кривулец. – Для занятий этим видом спорта не надо больших материальных затрат на снаряжение или амуницию. Разве что иногда на покупку веревок – главного расходного материала для юных туристов. Кроме того, нам нет необходимости создавать искусственную трассу с препятствиями. Вокруг агрогородка хватает с избытком природных мест, которые быстро и легко можно приспособить для тренировок со всеми атрибутами соревнований.

Своих первых воспитанников Анатолий Николаевич набрал после окончания специализированных курсов в Бресте. И вот уже почти два десятилетия в Синкевичской СШ прививает учащимся любовь к туризму. Занятия строятся с учетом возрастных групп. Как правило, впервые девочки и мальчики приходят на тренировки в 5-6 классах. В записи не отказывают никому – отбор делает само время.

– С наступлением тепла всегда уделяем внимание и спортивному ориентированию. Воспитанники также на «ты» с байдаркой – она оказалась на вооружении нашей школы после реорганизации районного центра детско-юношеского туризма, – говорит А.Н. Кривулец. – Отличным поощрением для учащихся стал ежегодный водный сплав, который мы всегда ждем с большим нетерпением. Маршрут у него всегда разный, но отправляются в такой поход, как правило, лучшие из юных спортсменов. А вот организовать его, в первую очередь с плавсредствами, надувными жилетами и другим необходимым техническим вооружением, помогает владелец агроэкоусадьбы «Припятский плес» Анатолий Нефидович.

Благодаря неиссякаемому энтузиазму собеседника туризм стал не просто увлечением для нескольких поколений синкевичской молодежи. Местные спортсмены неод-нократно завоевывали награды на различных соревнованиях.

– Последние лет семь наши учащиеся, иногда вместе с ровесниками из Язвинок, представляют команду Лунинецкого района на областных состязаниях по туризму, – говорит Анатолий Кривулец. – С первенства Брестчины по туристско-прикладному многоборью в технике пешего туризма в закрытых помещениях мы вернулись с победой, которую принес 7-классник Артем Савчук (на верхнем снимке с Ксенией Юревич). Это второе его выступление на таком уровне. Давно заявили о себе как туристы-многоборцы 11-классница Анжелика Блинова – по итогам выступлений за 2022 год возглавляет областной рейтинг в своей возрастной категории, занимает вторую позицию в республиканском списке и входит в число кандидатов в национальную команду. В тройке сильнейших спортсменов Брестчины – 10-классник Вадим Кислюк (на снимке).

– Несомненно, не все мои подопечные выберут во взрослой жизни спортивную карьеру, – подытоживает разговор Анатолий Кривулец. – Однако я уверен, что они не зря посвящают много свободного времени тренировкам и соревнованиям. Ведь туризм – это умение бороться со своими слабостями и работать командой, закаливание духа и отличная физическая подготовка. А еще – дружба, проверенная спортивными испытаниями, знание родного края, его прошлого и современности!

Наталья Лялюк

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