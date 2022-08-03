«Синкевичские проблемы, опасная еда в магазинах и нашествие в район» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 3 августа

Основные темы номера газеты «Лунінецкія навіны» за 3 августа:

— Першы «тысячнік» на жніве ў лунінецкім рёне і ушанаванне лепшых работнікаў ААТ «Велькўскі світнак»

— Для старшыні райвыканкама Аляксандра Савіны Дзень адкрытага пісьма, які прайшоў на мінулым тыдні ў Сінкевічах, стаў першым на гэтай пасадзе. Шэраг узнятых пытанняў жыццядзейнасці насельніцтва вырашаны, частка ўзята на кантроль. Трэба адзначыць, што рамкамі мерапрыемства кіраўнік раёна не абмежаваўся і выслухаў кожнага, хто звярнуўся да яго асабіста

— Увага: небяспечная ежа ў гандлёвых кропках і аб’ектах грамадскага харчавання Лунінецкага раёна

— Жыхары Лунінецкаага раёна менш за усіх у воблсці хварэюць гепатытамі

— РУПП «Гранит»: подробности коллективного договора, который регулирует трудовые и социально-экономические отношения между нанимателем и работниками до 2025 года включительно, а также социальная ответственность предприятия

— У мінулыя выхадныя жыхары адразу двух населеных пунктаў Лунінеччыны адзначылі

Дзень вёскі.

— У Лунінецкім раёне назіраецца павелічэнне колькасці юных пацярпелых ад злачынстваў, звязаных з пасягальніцтвам на палавую свабоду і палавую недатыкальнасць. Такіх зарэгістравана 9, што на 4 больш у параўнанні з першым паўгоддзем 2021-га.

— Наверняка вы когда-нибудь слышали такой термин как «дауншифтинг», который в последнее время становится достаточно модным и популярным, особенно в молодежных кругах. Он активно проповедуется в интернет-просторах. Чем же так манит нашу молодежь, да и людей достаточно солидного возраста, это загадочное слово «дауншифтинг»? Приверженцы данной идеи, которая, кстати, пришла к нам из «просвещенного» запада, считают, что нужно жить «ради себя», напрочь отказавшись от «чужих целей и материальных благ». Реальность оказалось не такой уж радужной….

— Очередное «нашествие» в Лунинецкий район состоялось в минувшие выходные. Здесь прошел первый этап VIII чемпионата Республики Беларусь по спортивному лову рыбы спиннингом с берега. В нем приняли участие 22 команды из разных городов.