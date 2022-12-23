Новости районаОбщество

Синоптики обещают на выходных осадки и гололёд в Лунинецком районе

23.12.2022
25

Погода в Лунинецком районе pogoda.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
23 декабря 2022 (пт)
вечер
+1
weather iconКратковременные осадки
2 — 3 (6)
Ю
1 007
падает
96 — 99
0.2
 
24 декабря 2022 (сб)
ночь
+1
weather iconПродолжительные осадки
3 (6)
Ю-З
1 007
растёт
97 — 98
0.8
 
утро
+1
weather iconОблачно
1 — 3 (6)
Ю-З
1 008
растёт
96 — 99
0
 
день
+1
weather iconОблачно
1 — 2
С-В
1 011
растёт
94 — 96
0
 
вечер
0..+1
weather iconОблачно
2
С-В
1 014
растёт
95 — 96
0
 
25 декабря 2022 (вс)
ночь
0
weather iconОблачно
1 — 2
С-В
1 018
растёт
90 — 96
0
Слабый гололёд
утро
0
weather iconКратковременные осадки
1
В
1 021
растёт
94 — 97
0.1
 
день
0
weather iconКратковременные осадки
1 — 2
Ю
1 023
растёт
97 — 100
0.2
Слабый гололёд
вечер
0
weather iconОблачно
2 — 3 (5)
Ю
1 024
растёт
89 — 100
0
Слабый гололёд

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Лунинецком районе откроют резиденцию Деда Мороза

В Лунинецком районе откроют резиденцию Деда Мороза

23.12.2022
Photo of Заместитель председателя Брестской облисполкома проведёт приём граждан в Лунинце

Заместитель председателя Брестской облисполкома проведёт приём граждан в Лунинце

23.12.2022
Photo of В Лунинецком районе с начала года произошло 18 учётных ДТП, в которых погибло 7 человек

В Лунинецком районе с начала года произошло 18 учётных ДТП, в которых погибло 7 человек

23.12.2022
Photo of Зарплата и денежное довольствие бюджетников стали темой совещания у Лукашенко

Зарплата и денежное довольствие бюджетников стали темой совещания у Лукашенко

23.12.2022
Photo of «Миллионы Лунинецкого МЗ, «гранитные» киловатты и новые уловки в интернете» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 23 декабря

«Миллионы Лунинецкого МЗ, «гранитные» киловатты и новые уловки в интернете» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 23 декабря

23.12.2022
Photo of В Лунинце состоялся районный конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах

В Лунинце состоялся районный конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах

23.12.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть