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Синоптики обещают на выходных осадки и гололёд в Лунинецком районе
Погода в Лунинецком районе pogoda.by
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|Время (UTC)
|Температура °C и Погодные
явления
|Ветер (порывы), м/с
|Давление на уровне моря, гПа
|Влажность, %
|Осадки, мм
|Опасные явления
|23 декабря 2022 (пт)
вечер
+1
|Кратковременные осадки
2 — 3 (6)
Ю
1 007
падает
96 — 99
0.2
|24 декабря 2022 (сб)
ночь
+1
|Продолжительные осадки
3 (6)
Ю-З
1 007
растёт
97 — 98
0.8
утро
+1
|Облачно
1 — 3 (6)
Ю-З
1 008
растёт
96 — 99
0
день
+1
|Облачно
1 — 2
С-В
1 011
растёт
94 — 96
0
вечер
0..+1
|Облачно
2
С-В
1 014
растёт
95 — 96
0
|25 декабря 2022 (вс)
ночь
0
|Облачно
1 — 2
С-В
1 018
растёт
90 — 96
0
Слабый гололёд
утро
0
|Кратковременные осадки
1
В
1 021
растёт
94 — 97
0.1
день
0
|Кратковременные осадки
1 — 2
Ю
1 023
растёт
97 — 100
0.2
Слабый гололёд
вечер
0
|Облачно
2 — 3 (5)
Ю
1 024
растёт
89 — 100
0
Слабый гололёд