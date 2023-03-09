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Синоптики обещают осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Прогнозируется гололёд

09.03.2023
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По прогнозу Белгидромета, в дневные часы 10 марта (пятница) во многих районах Брестской области будут наблюдаться сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Прогнозируется гололед, на дорогах – гололедица.

Рекомендации от МЧС для населения, когда снег (мокрый снег):

— воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;

— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

— остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

Как подготовиться к гололеду (гололедице).

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь.

Как действовать во время гололеда (гололедицы).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, обрыв которых может привести к травме.

Как действовать при получении травмы.

В результате травмы человек может получить ушибы, гематомы, сотрясение мозга, переломы конечностей. Если после падения Вы испытываете резкую боль, головокружение, попросите помощи у прохожих, вызовите скорую помощь, обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.

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Погода в Лунинецком районе pogoda.by

Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
09 марта 2023 (чт)
вечер
0..-2
weather iconВременами осадки
4 — 8 (13)
С-В
999
растёт
82 — 95
4
 
10 марта 2023 (пт)
ночь
-3..-4
weather iconМалооблачно
3 (5)
С-В
1 003
растёт
84 — 91
0
 
утро
-1..-5
weather iconМалооблачно
3 — 5 (6)
В
1 005
растёт
77 — 92
0
 
день
0..+1
weather iconКратковременные осадки
6 — 8 (13)
Ю-В
1 002
падает
67 — 93
0.7
 
вечер
+2..+3
weather iconПродолжительные осадки
6 — 7 (19)
Ю-В
998
падает
89 — 100
2.7
 
11 марта 2023 (сб)
ночь
+3..+4
weather iconОблачно
4 — 6 (17)
Ю-В
996
не измен.
61 — 93
0
 
утро
+3..+6
weather iconОблачно
4 — 6 (14)
Ю-В
992
падает
55 — 98
0
 
день
+7
weather iconКратковременные осадки
4 — 6 (12)
Ю
990
растёт
96 — 100
0.2
 
вечер
+1..+6
weather iconКратковременные осадки
8 — 9 (14)
З
994
растёт
74 — 100
0.1
 
12 марта 2023 (вс)
ночь
0..-1
weather iconМалооблачно
7 — 8 (14)
З
999
растёт
77 — 79
0
 
утро
-1
weather iconКратковременные осадки
6 (12)
Ю-З
1 002
растёт
90
0.1
 
день
+2
weather iconОблачно
10 (13)
З
1 004
растёт
52
0
 
вечер
-1
weather iconМалооблачно
8 (14)
З
1 009
растёт
60
0
 
13 марта 2023 (пн)
ночь
-2
weather iconМалооблачно
7 (13)
З
1 015
растёт
67
0
 
утро
-1
weather iconЯсно
6 (11)
З
1 019
растёт
73
0
 
день
+2
weather iconМалооблачно
5 (7)
Ю-З
1 018
падает
53
0
 
вечер
+2
weather iconКратковременные осадки
8 (16)
Ю
1 013
падает
54
0.1
 
14 марта 2023 (вт)
ночь
+3
weather iconОблачно
8 (17)
Ю
1 008
падает
100
0
 
утро
+5
weather iconОблачно
7 (16)
Ю-З
1 007
падает
99
0
 
день
+11
weather iconОблачно
6 (11)
Ю-З
1 008
растёт
98
0
 
вечер
+7
weather iconКратковременные осадки
3 (8)
Ю-З
1 009
растёт
100
0.1
 

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