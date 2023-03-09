Синоптики обещают осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Прогнозируется гололёд

По прогнозу Белгидромета, в дневные часы 10 марта (пятница) во многих районах Брестской области будут наблюдаться сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Прогнозируется гололед, на дорогах – гололедица. Рекомендации от МЧС для населения, когда снег (мокрый снег):

— воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;

— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

— остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

Как подготовиться к гололеду (гололедице).

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь.

Как действовать во время гололеда (гололедицы).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, обрыв которых может привести к травме.

Как действовать при получении травмы.

В результате травмы человек может получить ушибы, гематомы, сотрясение мозга, переломы конечностей. Если после падения Вы испытываете резкую боль, головокружение, попросите помощи у прохожих, вызовите скорую помощь, обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.

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