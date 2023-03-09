Синоптики обещают осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Прогнозируется гололёд
По прогнозу Белгидромета, в дневные часы 10 марта (пятница) во многих районах Брестской области будут наблюдаться сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Прогнозируется гололед, на дорогах – гололедица.
Рекомендации от МЧС для населения, когда снег (мокрый снег):
— воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
— остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.
Как подготовиться к гололеду (гололедице).
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь.
Как действовать во время гололеда (гололедицы).
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.
Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения.
Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, обрыв которых может привести к травме.
Как действовать при получении травмы.
В результате травмы человек может получить ушибы, гематомы, сотрясение мозга, переломы конечностей. Если после падения Вы испытываете резкую боль, головокружение, попросите помощи у прохожих, вызовите скорую помощь, обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.
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Погода в Лунинецком районе pogoda.by
|Время (UTC)
|Температура °C и Погодные
явления
|Ветер (порывы), м/с
|Давление на уровне моря, гПа
|Влажность, %
|Осадки, мм
|Опасные явления
|09 марта 2023 (чт)
вечер
0..-2
|Временами осадки
4 — 8 (13)
С-В
999
растёт
82 — 95
4
|10 марта 2023 (пт)
ночь
-3..-4
|Малооблачно
3 (5)
С-В
1 003
растёт
84 — 91
0
утро
-1..-5
|Малооблачно
3 — 5 (6)
В
1 005
растёт
77 — 92
0
день
0..+1
|Кратковременные осадки
6 — 8 (13)
Ю-В
1 002
падает
67 — 93
0.7
вечер
+2..+3
|Продолжительные осадки
6 — 7 (19)
Ю-В
998
падает
89 — 100
2.7
|11 марта 2023 (сб)
ночь
+3..+4
|Облачно
4 — 6 (17)
Ю-В
996
не измен.
61 — 93
0
утро
+3..+6
|Облачно
4 — 6 (14)
Ю-В
992
падает
55 — 98
0
день
+7
|Кратковременные осадки
4 — 6 (12)
Ю
990
растёт
96 — 100
0.2
вечер
+1..+6
|Кратковременные осадки
8 — 9 (14)
З
994
растёт
74 — 100
0.1
|12 марта 2023 (вс)
ночь
0..-1
|Малооблачно
7 — 8 (14)
З
999
растёт
77 — 79
0
утро
-1
|Кратковременные осадки
6 (12)
Ю-З
1 002
растёт
90
0.1
день
+2
|Облачно
10 (13)
З
1 004
растёт
52
0
вечер
-1
|Малооблачно
8 (14)
З
1 009
растёт
60
0
|13 марта 2023 (пн)
ночь
-2
|Малооблачно
7 (13)
З
1 015
растёт
67
0
утро
-1
|Ясно
6 (11)
З
1 019
растёт
73
0
день
+2
|Малооблачно
5 (7)
Ю-З
1 018
падает
53
0
вечер
+2
|Кратковременные осадки
8 (16)
Ю
1 013
падает
54
0.1
|14 марта 2023 (вт)
ночь
+3
|Облачно
8 (17)
Ю
1 008
падает
100
0
утро
+5
|Облачно
7 (16)
Ю-З
1 007
падает
99
0
день
+11
|Облачно
6 (11)
Ю-З
1 008
растёт
98
0
вечер
+7
|Кратковременные осадки
3 (8)
Ю-З
1 009
растёт
100
0.1